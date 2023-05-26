كوريا الشمالية تنتقد سياسات الاتحاد الأوربي في شبه الجزيرة الكورية

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انتقدت كوريا الشمالية الاتحاد الأوربي واتهمته بـ"التحريض على المواجهة والعداء" في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد أن أعرب قادة كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي عن مخاوفهم بشأن الاستفزازات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية في قمتهم التي عُقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.ووجهت كوريا الشمالية تلك الانتقادات في مقال كتبه محلل الشؤون الدولية "باك ميونغ تشول" ونشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية أمس الخميس.وفيما يتعلق بالقمة التي عقدت يوم الاثنين في سيول بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" ورئيس المجلس الأوربي "تشارلز ميشيل"، قال الكاتب إن الاتحاد الأوربي ينتهج سياسة "غير متوازنة" في شبه الجزيرة الكورية، كما يتخذ "موقفا غير عادل ومتحيزا للغاية" بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية، ويمد "يد التسول حتى لكوريا الجنوبية" من أجل كسب الدعم العسكري لأوكرانيا.وحذر المقال من أنه إذا قلد الاتحاد الأوربي تقليدا أعمى سياسات الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، فستتم محاسبته بنفس القدر عن تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وكان البيان الصادر في ختام القمة بين "يون" وقادة الاتحاد الأوربي قد أدان إطلاق بيونغ يانغ المتكرر للصواريخ الباليستية والتهديدات النووية. كما أعرب قادة الاتحاد الأوربي عن دعمهم لـ"مبادرة يون الجريئة" تجاه كوريا الشمالية، والتي تعرض تقديم الدعم مقابل اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي.