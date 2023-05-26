فريق الخبراء الكوري ينهي أعمال تفقد محطة فوكوشيما للطاقة النووية

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اختتم فريق الخبراء الكوري الجنوبي زيارته إلى اليابان التي استهدفت مراجعة خطة تصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة، بعد إجراء مناقشات فنية مع مسؤولين يابانيين أمس الخميس.وقال "يو غوك هي" رئيس الفريق المكون من 21 عضوا، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر وزارة الخارجية اليابانية أمس الخميس إنه سيشرح نتائج التفتيش قريبا، موضحا أن الفريق قام بالعديد من التأكيدات من خلال التفتيش وطلب أيضا بيانات إضافية، والتي يجب أن ترسلها اليابان ويتم تحليلها قبل إصدار الاستنتاج النهائي للتقييم الشامل.وقد وصل الفريق إلى اليابان يوم الأحد، وأجرى تفتيشا ميدانيا في المحطة يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل إجراء مشاورات فنية في اليوم التالي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والصناعة اليابانية وهيئة التنظيم النووي والشركة المشغلة للمحطة.