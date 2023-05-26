الرئيس يون يشيد بالإطلاق الناجح للصاروخ نوري ويصفه بالإنجاز الرائع

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أشاد الرئيس "يون صوك يول" بالإطلاق الناجح للصاروخ الفضائي الكوري "نوري" أمس الخميس، ووصفه بأنه "إنجاز رائع" يفتح الباب لانضمام كوريا إلى مجموعة القوى الفضائية السبع.وصرح الرئيس بذلك في المكتب الرئاسي بعد أن تلقى تقريرا عبر الفيديو عن عملية الإطلاق من وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "لي جونغ هو".وقال "يون" إن هناك سبع دول فقط في العالم يمكنها وضع قمر اصطناعي محلي في المدار على صاروخ محلي، وقد أصبحت كوريا الجنوبية الآن واحدة منها.وأضاف أن نظرة العالم إلى القدرات العلمية والتكنولوجية لكوريا الجنوبية سوف تتغير كثيرا، متوقعا المزيد من العروض من الدول المتقدمة للتعاون في علوم وتكنولوجيا الفضاء.وأشار "يون" أيضا إلى أنه من المهم بوجه خاص أن ثلاثة من الأقمار الاصطناعية الثمانية التي يحملها الصاروخ قد أنتجتها شركات كورية ناشئة.