كوريا الجنوبية تجري مسحا للعائلات المشتتة في الخارج

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إجراء مسح على الكوريين المقيمين في الخارج الذين لديهم عائلات في كوريا الشمالية.وقالت وزارة التوحيد في سيول اليوم الجمعة إن المسح سيُجرى أولا في الولايات المتحدة وكندا حتى شهر نوفمبر القادم. وسيكون الاستبيان الخاص بتلك المنطقة مكملا للمسح الذي تم إجراؤه لأول مرة محليا في عام 2011 لتحديد حالة الأسر المشتتة، ويتم تنفيذه كل 5 سنوات منذ ذلك الحين.وقد تم تضمين الكوريين في الخارج لأول مرة في المسح الثالث في عام 2021، لكن الافتقار إلى الدعاية المحلية والقيود المفروضة على طريقة المسح الهاتفي أدت إلى مشاكل تتعلق بالدقة في البيانات التي تم جمعها، مثل سقوط البيانات أو وقوع أخطاء فيها.وقالت الوزارة إن مسح هذا العام يهدف إلى جمع معلومات حديثة ودقيقة عن الأسر المشتتة في الخارج، وذلك من خلال إجراء دعاية نشطة في المنطقة وعقد مقابلات معمقة.ويذكر أنه حتى الشهر الماضي تقدم 792 شخصا في الولايات المتحدة و29 في كندا بطلبات للم شملهم مع أقاربهم الذين فقدوهم منذ فترة طويلة في كوريا الشمالية.