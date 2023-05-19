الولايات المتحدة واليابان تتعاونان في تطوير الجيل القادم من أشباه الموصلات

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قالت وسائل إعلام يابانية إن وزير الاقتصاد والصناعة الياباني "ياسُتوشي نيشيمورا" الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة، سيعقد محادثات مع وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو".وأضافت أن الوزيرين سيصدران في ختام محادثاتهما بيانا مشتركا حول التعاون في مجال صناعة أشباه الموصلات.وسوف ينص هذا البيان المشترك على وضع خارطة طريق لتطوير التكنولوجيا وتنمية القوى العاملة المؤهلة في مجال صناعة أشباه الموصلات، وبذل جهود مشتركة لتحقيق عدم الاعتماد على منطقة معينة بشأن توريد أشباه الموصلات.وقد تم إطلاق شركة "رابيدوس" اليابانية في العام الماضي باستثمارات مشتركة بين شركة "تويوتا" للسيارات وشركة "إن تي تي" للاتصالات، لإنتاج أشباه موصلات متقدمة مطورة محليا.وتجري "شركة "رابيدوس" حاليا أبحاثا مشتركة مع شركة "آي بي إم" الأمريكية في هذا المجال.