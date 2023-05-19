وزيرا تجارة الولايات المتحدة والصين يعقدان محادثات

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من القيود التي تفرضها الصين على الشركات الأمريكية العاملة فيها، فيما أعربت الصين عن قلقها من سياسات أشباه الموصلات الأمريكية.وطبقا لتقريرين صادرين عن وزارتي التجارة الأمريكية والصينية، أجرت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" محادثات مع نظيرها الصيني "وانغ ون تاو" الذي يحضر اجتماعات الوزراء المسؤولين عن التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" في مدينة "ديترويت" في الولايات المتحدة، والتي بدأت أمس الخميس وتختتم اليوم الجمعة.وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن الوزيرة الأمريكية "ريموندو" أعربت عن قلقها إزاء سلسلة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين ضد شركات أمريكية تعمل هناك، حيث فرضت بكين قيودا على شركة "مايكرون" الأمريكية، قائلة إن رقائق هذه الشركة تشكل أخطارا أمنية محتملة على شبكة الإنترنت، ويمكن أن تهدد الأمن القومي الصيني.ومن جانبه، أعرب الوزير الصيني "وانغ" عن قلقه من سياسات الولايات المتحدة الاقتصادية والتجارية تجاه بلاده، وسياساتها المتعلقة بالرقائق الإلكترونية، وقيودها التصديرية ضد الصين.وقالت وزارتا التجارة الأمريكية والصينية إن الوزيرين أجريا مناقشات صريحة وجوهرية حول المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك المناخ العام للتجارة والاستثمار ومجالات التعاون المحتمل بينهما.