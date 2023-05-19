القمر الصناعي الرئيسي و4 أقمار صناعية أخرى تنجح في الاتصال الثنائي الاتجاه مع المحطات الأرضية

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نجحت 5 من أصل 8 أقمار صناعية نقلها إلى الفضاء أول صاروخ فضائي محلي كوري الصنع "نوري" في التواصل بنجاح مع المحطات الأرضية في مناسبات متعددة.ووفقا لوزارة العلوم يوم الجمعة، دخل القمر الصناعي الصغير رقم 2 من الجيل التالي، أو "نيكسات-2"، في مداره حول الأرض وأجرى اتصالات ثنائية الاتجاه بنجاح مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا "كايست" في وقت سابق من اليوم.وبعد إطلاق الصاروخ في الساعة 6:24 مساء أمس الخميس، تلقت محطة الملك "سيجونغ" في القارة القطبية الجنوبية أول إشارة من القمر الصناعي "نيكسات-2" في الساعة 7:07 مساء، قبل إجراء اتصال آخر أحادي الاتجاه مع محطة معهد "كايست" الأرضية في الساعة 7:58 مساء.وخلال 7 جولات من الاتصالات الثنائية الاتجاه، تأكدت السلطات من أن موقع القمر الصناعي ووظائف الإرسال والاستقبال بالإضافة إلى معالجة البيانات وأنظمة توليد الطاقة الشمسية كانت كلها على ما يرام.وسيعرض القمر الصناعي الذي طوره معهد "كايست" تقنية الرادار المسماة "إكس-باند" وقياس الإشعاعات الفضائي خلال العامين المقبلين.كما قام 2 من 4 أقمار صناعية صغيرة أخرى طورها المعهد الكوري لعلوم الفضاء والفلك، والتي يطلق عليها اسم "سنايب"، بإجراء اتصالات حتى الآن مع المحطات الأرضية، بينما قام 2 من 3 أقمار صناعية أخرى طورتها شركات خاصة بإجراء الاتصالات أيضا.