محادثات قمة بين كوريا ودول من جزر المحيط الهادئ في سيول

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يعقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" محادثات قمة اليوم الاثنين في سيول مع قادة أكثر 10 دول من جزر المحيط الهادئ، منها جزر كوك وبابوا غينيا الجديدة وفيجي وبلاو ومارشال.وتنعقد القمة لمدة يومين تحت عنوان "الإبحار نحو الازدهار المشترك: تعزيز التعاون في المحيط الهادئ الأزرق" بمشاركة القادة وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء الـ18 في منتدى جزر المحيط الهادئ.ومن المتوقع أن يتم في قمة سيول بحث القضايا المتعلقة بزيادة مساهمة كوريا الجنوبية في تنمية منطقة جزر المحيط الهادئ من خلال استراتيجيتها الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات المصادر والتنمية والثروة السمكية وتلوث البيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة.وسوف يعقد الرئيس "يون" محادثات قمة ثنائية منفصلة مع قادة الدول المشاركة.