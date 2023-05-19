شركات الطيران الكورية تستأنف رحلاتها إلى جزيرة غوام

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من المقرر أن يتم استئناف الرحلات الجوية بين كوريا الجنوبية وجزيرة غوام الأمريكية بعد فترة من إغلاق مطار غوام الدولي بسبب الإعصار "ماوار" المدمر الذي ضرب تلك الجزيرة الأسبوع الماضي.وقالت دوائر صناعة الطيران الكورية إنه سيتم استئناف تشغيل مطار غوام في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين، مما سيؤدي بالتالي إلى استئناف رحلات شركات الطيران الكورية الأربع على الخطين اللذين يربطان بين مطار غوام الدولي وكل من مطار إنتشون الدولي ومطار كيم هيه في مدينة بوسان في كوريا الجوبية.وسوف تقلع أول طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" في الساعة السابعة من مساء اليوم من مطار غوام متوجهة إلى مطار إنتشون الدولي.وكان قد تم إغلاق مطار غوام يوم الثاني والعشرين من شهر مايو بسبب الإعصار "ماوار"، حيث لم يتمكن حوالي 3200 سائح كوري من العودة إلى البلاد.