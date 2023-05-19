كوريا الشمالية تخطر اليابان بعزمها إطلاق قمر اصطناعي

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أخطرت كوريا الشمالية اليوم الاثنين اليابان بعزمها إطلاق قمر اصطناعي في الفترة من يوم الحادي والثلاثين من مايو الجاري وحتى الحادي عشر من يونيو.وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن كوريا الشمالية أخطرت الحكومة اليابانية بأنها ستحدد منطقة الخطر البحري التي قد تسقط فيها أجسام من القمر الاصطناعي خلال الفترة المذكورة.كما قال تقرير بثه تلفزيون "إن إتش كي" الياباني إن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق القمر الاصطناعي.ومن جانبه صرح مكتب رئيس الوزراء الياباني بأنه سينسق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والدول الأخرى المعنية للعمل على منع كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ، كما سيجمع المعلومات ذات الصلة ويحللها في أثناء إجراء استعدادات للطوارئ.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن الانتهاء من استعداداتها لإطلاق أول قمر اصطناعي عسكري للتجسس وأنها ستقوم بتحميله على صاروخ، مما أثار تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تطلقه قريبا.وتدعي الحكومة اليابانية أن إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر برامجها النووية والصاروخية، إذا استخدمت بيونغ يانغ نفس التكنولوجيا المستخدمة في الصواريخ الباليستية في إطلاقه.