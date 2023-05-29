انخفاض عدد العاملين في المبيعات مع زيادة التسوق عبر الإنترنت

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انخفض عدد موظفي المبيعات في كوريا الجنوبية بمقدار 400 ألف شخص خلال السنوات الأربع الماضية بسبب زيادة المعاملات عبر الإنترنت في أثناء فترة جائحة كورونا.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، بلغ عدد العاملين في المبيعات مليونين و640 ألفا في شهر أبريل الماضي، بانخفاض بلغ 19 ألفا، أي بنسبة 0.7%، مقارنة بما كان عليه في العام السابق.وبذلك يكون هذا الرقم قد سجل انخفاضا على أساس سنوي للشهر 44 على التوالي منذ سبتمبر 2019.وبالمقارنة مع ما كان عليه قبل أربع سنوات في أبريل 2019، انخفض بمقدار 393 ألفا، من أكثر من ثلاثة ملايين و30 ألفا، وكان من بينهم 337 ألفا أي بنسبة 86%، في مجال تجارة التجزئة وتجارة الجملة.وتشمل القوى العاملة في قطاع المبيعات الصرافين في متاجر البيع بالتجزئة، ومستشاري التأمين، ومندوبي مبيعات سيارات.