واشنطن تصف إطلاق بيونغ يانغ لقمر اصطناعي بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن

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جددت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها بأن إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي هو انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في تصريحات أدلى بها لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس الأحد إن أي إطلاق صاروخي كوري شمالي يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بما في ذلك استخدام مركبات الإطلاق الفضائية، يعتبر انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.وأضاف أن الولايات المتحدة تحث كوريا الشمالية على الامتناع عن أي أنشطة غير قانونية أخرى، والانخراط في دبلوماسية جادة ومستمرة. وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد نشرت تقارير في وقت سابق تفيد بأن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي في الفترة من بعد غد الأربعاء وحتى يوم 11 يونيو.وردا على ذلك، عقد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "هيروكازو ماتسونو" مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين قال فيه إن قرار كوريا الشمالية بإطلاق قمر اصطناعي يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المجتمع الدولي، واصفا خطوة كوريا الشمالية بأنها "استفزاز خطير".ويذكر أن قرارات مجلس الأمن الدولي تستهدف البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ولكن يُنظر إلى الصواريخ المستخدمة في إطلاق الأقمار الصطناعية على أنها تستخدم نفس التقنيات المستخدمة في إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.