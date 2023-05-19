سيول تحذر بيونغ يانغ من إطلاق قمر اصطناعي

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حذرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كوريا الشمالية من تنفيذ خطتها لإطلاق قمر اصطناعي، قائلة إنه عمل غير قانوني.وكشفت الوزارة عن موقفها بعد أن أعلن النظام الكوري الشمالي عن خطط لإطلاق قمر اصطناعي في الفترة بين 31 مايو و11 يونيو.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الاثنين إن إطلاق القمر الاصطناعي يعد انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق صاروخي كوري شمالي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، ومن ثم فإن إطلاق قمر اصطناعي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.وحذرت الوزارة بيونغ يانغ من أن مثل هذا الإطلاق الصاروخي سيهدد السلام في المنطقة، وحثتها على إلغاء خططها على الفور، مؤكدة أنه في حالة استمرار كوريا الشمالية قدما في الإطلاق، فإنها ستواجه عواقب.كما شددت الوزارة على أن كوريا الجنوبية سوف ترد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية من خلال التعاون مع المجتمع الدولي، وعلى أساس التنسيق الوثيق مع كل من الولايات المتحدة واليابان.