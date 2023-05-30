الرئيس يون يعقد محادثات مع قادة دول جزر المحيط الهادئ

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عقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" سلسلة من محادثات القمة الثنائية في سيول أمس الاثنين، مع قادة خمس دول جزر في المحيط الهادئ، حيث أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع قادة كل من جزر كوك وجمهورية جزر مارشال وجزر سلومون ونيوي وبالاو.وجاءت تلك المحادثات التي عُقدت في المكتب الرئاسي بعد يوم من عقد يون محادثات قمة مع قادة كل من كيريباتي وتونغا وتوفالو وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" إن الرئيس يون قال خلال الاجتماعات إن كوريا الجنوبية ستحافظ على علاقات مستدامة وتعاونية قائمة على الثقة مع دول المحيط الهادئ. واقترح الرئيس أن تقوم كوريا الجنوبية ودول المحيط الهادئ بحماية منطقة المحيط الهادئ معا واستكشاف ومشاركة طرق الاستخدام المستدام لموارد المحيط الهادئ.كما تعهد الرئيس يون بتعزيز المساعدة المخصصة لكل دولة في تلك المنطقة.يذكر أن قادة دول جزر المحيط الهادئ يزورون سيول لحضور اجتماعات القمة الأولى بين كوريا الجنوبية ودول جزر المحيط الهادئ التي بدأت أمس وتختتم اليوم الثلاثاء.