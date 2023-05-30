كوريا الشمالية تقول إنها ستطلق قمرا اصطناعيا للتجسس في يونيو

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صرح مسؤول دفاعي كوري شمالي اليوم الثلاثاء بأن بيونغ يانغ تخطط لإطلاق أول قمر تجسس عسكري لها خلال شهر يونيو.وأعلن "ري بيونغ تشول" نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، عن خطة إطلاق قمر الاستطلاع العسكري رقم واحد.وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت اليابان في وقت سابق عن خطتها لإطلاق قمر اصطناعي في الفترة بين 31 مايو و11 يونيو.وقال "ري" إن القمر الاصطناعي، إلى جانب قدرات الاستطلاع المختلفة المقرر اختبارها، "لا غنى عنها" لتتبع ومراقبة الأعمال العسكرية من قبل الولايات المتحدة و"القوات التابعة لها" في الوقت الفعلي، والتعامل مع المخاطر الناجمة عن ذلك.كما اتهم المسؤول الكوري الشمالي الولايات المتحدة بالقيام بأنشطة تجسس جوية معادية فوق شبه الجزيرة الكورية ومحيطها، ووصفها بأنها تهديد خطير لكوريا الشمالية ودول أخرى في المنطقة.وشدد "ري" على أن كوريا الشمالية ستنظر بشكل شامل في التهديدات الحالية والمستقبلية وستنفذ بشكل شامل أنشطة لتعزيز قدرات ردع الحرب الشاملة والعملية.