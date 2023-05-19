يون يتفق مع قادة جزر المحيط الهادئ على توسيع التعاون

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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" مع قادة دول جزر المحيط الهادئ على توسيع التعاون المشترك.وبعد القمة التي انعقدت أمس الاثنين بين كوريا الجنوبية ودول جزر المحيط الهادئ في المكتب الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه" في سيول، تبنى القادة بيانا مشتركا يعرض رؤية لبناء علاقات مشاركة من أجل الحرية والسلام والازدهار لمنطقة المحيط الهادئ من خلال التعاون المشترك، مع الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.كما أعرب الجانبان عن دعمهما المتبادل لاستراتيجية كوريا الجنوبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، و"استراتيجية دول جزر المحيط الهادئ لعام 2050 لقارة المحيط الهادئ الزرقاء".وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في المجالات البحرية والمناخية والسيبرانية والطاقة والصحة، من بين أمور أخرى، وتعهدت كوريا الجنوبية بمضاعفة مساعداتها الإنمائية الرسمية لدول جزر المحيط الهادئ إلى 53 مليار وون، أي حوالي 40 مليون دولار أمريكي حتى عام 2027.واتفق الجانبان أيضا على إجراء محادثات على مستوى وزير الخارجية كل عامين ومواصلة عقد القمم بين الجانبين.