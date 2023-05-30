عودة السياح الكوريين المحتجزين من غوام

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بدأ السائحون الكوريون الجنوبيون الذين احتجزوا في جزيرة غوام الأمريكية لعدة أيام بسبب إعصار قوي، في العودة إلى ديارهم حيث استأنف المطار الدولي في تلك الجزيرة عملياته بعد ظهر أمس الاثنين.ووصلت رحلة طيران على متنها 188 مسافرا كوريا جنوبيا إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 8:50 من مساء أمس الاثنين، وتلتها رحلات إضافية لثلاث شركات الطيران الكورية.وقد أرسلت أربع شركات طيران ما مجموعه 11 طائرة إلى غوام، من أجل إعادة حوالي 2500 مسافر كوري جنوبي إلى بلادهم أمس واليوم.وتتوقع الحكومة أن تلك العملية سوف يستغرق حوالي ثلاثة أيام من أجل إعادة جميع السياح الذين احتجزوا هناك، والبالغ عددهم 3400 منذ إغلاق المطار الدولي في غوام يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بسبب إعصار "ماوار".