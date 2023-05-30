سيول تأسف للموافقة على عضوية بيونغ يانغ في مجلس منظمة الصحة العالمية

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أعربت كوريا الجنوبية عن "أسفها العميق وقلقها" بشأن انتخاب كوريا الشمالية مؤخرا لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.وأصدرت وزارتا الخارجية والصحة بيانات أمس الاثنين، تضمنت تساؤلات حول مدى ملاءمة كوريا الشمالية لذلك المنصب.وتساءلت البيانات عما إذا كانت بيونغ يانغ عضوا مناسبا يمكن توقع التزامه بالمعايير الدولية التي تتبعها الأمم المتحدة والمساهمة في تعزيز الصحة العالمية في ضوء انتهاكات نظامها الحاكم المستمرة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتجاهل سلطات المنظمة.وكان قد تم انتخاب كوريا الشمالية خلال أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جينيف يوم الجمعة الماضي، كعضو في المجلس التنفيذي للمنظمة، إلى جانب أعضاء جدد آخرين مثل أستراليا وبربادوس والكاميرون وجزر القمر وليسوتو وقطر وسويسرا وتوغو وأوكرانيا.ووفقا لراديو صوت أمريكا، أعرب ممثل الولايات المتحدة بعد الانتخابات مباشرة عن مخاوفه العميقة بشأن عضوية كوريا الشمالية، مشيرا إلى الافتقار إلى القيم المشتركة مع الولايات المتحدة.