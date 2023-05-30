مباحثات بين سيول وواشنطن وطوكيو حول خطة إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا

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عقد كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مباحثات أمس الاثنين عبر الهاتف لمناقشة خطة كوريا الشمالية لإطلاق أول أقمارها الاصطناعية للتجسس العسكري.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، حث كبير المبعوثين النوويين "كيم كون"، ونظيراه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، كوريا الشمالية بشدة على الامتناع عن إجراء أي عمليات إطلاق صاروخي غير قانونية تهدد السلام الإقليمي.وشدد كبار المبعوثين النوويين على أن أي إطلاق صاروخي كوري شمالي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد انتهاكا لقرارات متعددة أصدرها مجلس الأمن الدولي ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.واتفق المسؤولون الثلاثة على التعاون الوثيق لضمان مواجهة الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي برد دولي صارم وموحد.وجاءت تلك المحادثات بعد أن أبلغت بيونغ يانغ طوكيو أمس الاثنين بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي في الفترة بين 31 مايو و11 يونيو.