سيول وطوكيو تدعوان بيونغ يانغ للتخلي عن خطة إطلاق قمر اصطناعي

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عقدت السلطات الدبلوماسية في كوريا الجنوبية واليابان اجتماعا للجنة حظر الانتشار النووي لأول مرة منذ 5 سنوات، حيث دعت كوريا الشمالية إلى التراجع فورا عن خطتها لإطلاق قمر اصطناعي عسكري للتجسس.وصرحت وزارة الخارجية في سيول بأن "بارك يونغ هيو" مدير إدارة منع الانتشار النووي قد عقد مباحثات أمس مع نظيره الياباني "أتسوشي كيهو"، في جزيرة جيجو، ضمن الدورة الـ16 للجنة حظر الانتشار النووي بين البلدين، حيث يزور المسؤول الياباني كوريا حاليا لحضور الاجتماعات رفيعة المستوى لمبادرة منع الانتشار النووي.وأعرب الجانبان عن القلق العميق بشأن زيادة التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية، وأكدا على أن خطة بيونغ يانغ لإطلاق قمر اصططناعي تنتهك بشكل واضح قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر عليها جميع الإطلاقات الصاروخية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية.يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أبلغت اليابان في وقت سابق عن خطتها لإطلاققمر اصطناعي في الفترة بين 31 مايو و11 يونيو.كما تبادل الجانبان الكوري الجنوبي والياباني الآراء حول مختلف التحديات المتعلقة بالنظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد فيما يتعلق بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي والتحكم في صادراته وغيرها.وجاءت هذه الاجتماعات لأول مرة منذ 5 سنوات في أعقاب استعادة العلاقات بين البلدين بعد إعلان الحكومة الكورية الجنوبية عن حلول لقضية تعويضات العمل القسري.