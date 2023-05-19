حكم من المحكمة العليا باعتبار الاتصالات الفائتة بالضحايا مطاردةً غير قانونية

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أصدرت المحكمة العليا الكورية حكما يقضي بإمكانية معاقبة الذين يجرون العديد من المكالمات الفائتة عن قصد، بأشخاص قطعوا الاتصالات معهم.وقالت المحكمة العليا الكورية أمس إنها رفضت قرار محكمة الاستئناف بالسجن لمدة 4 أشهر على متهم بانتهاك القانون ذي الصلة بعقوبات جرائم الملاحقة غير الشرعية، وأعادت القضية إلى محكمة بوسان المحلية.وأوضحت أن التصرفات التي تثير عدم الاطمئنان والخوف لدى شخص آخر عن طريق إجراء مكالمات هاتفية تجعل الهاتف النقال للضحية يرن أو يعرض رسائل حول مكالمات فائتة، تعتبر نوعا من أعمال الملاحقة غير القانونية بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراء مكالمة هاتفية بالفعل أم لا.وأضافت إلى أن هناك حاجة إلى حماية الضحايا من إجراء مكالمات هاتفية مرارا وتكرارا خلافا لإرادتهم، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا بألا يتلقى الضحايا الذين يعانون من عدم الاطمئنان والخوف بسبب تكرار أعمال الملاحقة غير القانونية، مكالمات هاتفية.يشار إلى أن قانون معاقبة الملاحقة غير الشرعية ينص على معاقبة الذين يثيرون عدم الاطمئنان والخوف من خلال توصيل مواد أو نصوص أو كلام أو أصوات ورسوم أو فيديوهات أو صور أو غيرها، بواسطة شبكات المعلومات والاتصالات، إلى أشخاص آخرين أو مقيمين معهم أو عائلاتهم، دون مبرر وخلافا لإرادتهم.