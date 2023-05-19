معدلات تأييد الرئيس يون ترتفع مجددا إلى مستوى 40%

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي صدرت بالأمس أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" حول أدائه لشؤون الدولة، قد عادت مجددا إلى مستوى 40% لأول مرة منذ 3 أشهر.وأجرت منصة "ريال متر" استطلاعا للرأي على ألفين و504 من المواطنين الكوريين البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما في مختلف أرجاء البلاد، في الفترة من 22 وحتى 26 من شهر مايو الجاري، حيث وجدت أن نسبة التقييم الإيجابي لأداء الرئيس يون ارتفعت بـ1% مقارنة مع الأسبوع السابق، لتبلغ 40%.يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها معدلات تأييد الرئيس يون إلى مستوى 40% في استطلاعات الرأي الدورية التي تجريها منصة "ريال متر" منذ 12 أسبوعا، أي منذ الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي الذي كانت قد بلغت فيه 42.9%.وقالت "ريال ميتر" إن التقييمات الإيجابية لأداء الرئيس ظلت مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي منذ نهاية الشهر الماضي الذي قام فيه بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، شملت مباحثات قمة كورية أمريكية، حيث ارتفعت النسبة بـ7.4% إجمالا خلال الأسابيع الخمسة الماضية.وفي المقابل، انخفضت نسبة التقييم السلبي بـ1.2% مقارنة مع استطلاع الرأي السابق لتسجل 56.7%.وأوضح "بيه تشول هو" الباحث في شركة "ريال ميتر" إن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها معدلات تأييد الرئيس يون لخمسة أسابيع متتالية، مشيرا إلى أن أهم أسباب ذلك يرجع إلى زيادة التأييد الشعبي لسياساته الدبلوماسية والأمنية.