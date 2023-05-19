كوريا تقيم علاقات دبلوماسية مع جزر نيويه في المحيط الهادئ

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أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة جزر نيويه التي تقع في المحيط الهادئ، وذلك بمناسبة انعقاد القمة بين كوريا الجنوبية وجزر المحيط الهادئ.وصرحت وزارة الخارجية في سيول بأنها أقامت حفلا للتوقيع على اتفاق بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مقر الوزارة في العاصمة سيول، حيث وقع الاتفاق وزير الخارجية الكوري "بارك جين" ورئيس الوزراء وزير خارجية نيويه "دولتون تاغيلاغي".وقبل التوقيع، قال الوزير الكوري إن إقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا وجزر نيويه سيكون أمرا مفيدا للجانبين، حيث إنها تكمل العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومنطقة المحيط الهادئ.وأكد بارك على أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستفتح صفحة جديدة في الصداقة والتعاون ليس فقط بين البلدين، ولكن أيضا بين كوريا وجميع جزر المحيط الهادئ.ومن جانبه قال رئيس الوزراء "تاغيلاغي" إن كوريا دولة صديقة لبلاده منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أن الدعم الذي ظلت كوريا تقدمه لبلاده قد ساعدها كثيرا، وأضاف أن التوقيع على اتفاق العلاقات الدبلوماسية سيؤدي إلى تعزيز هذه المشاركة بشكل أكبر.وبهذا أصبحت نيويه الدولة رقم 192 التي تقيم معها كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية، وتبقى فقط ثلاث دول على مستوى العالم لا تقيم معها كوريا علاقات دبلوماسية، وهي كوسوفو وسوريا وكوبا.