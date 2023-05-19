تخفيض التدريبات البحرية متعددة الجنسيات إيسترن إنديفور بسبب سوء الأحوال الجوية

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تم تخفيض مستوى التدريبات البحيرة متعددة الجنسيات التي تستضيفها كوريا الجنوبية حاليا، نتيجة لسوء الأحوال الجوية مما أدى بدوره إلى إلغاء عملية تفقد القوات المشاركة بواسطة وزير الدفاع الكوري "لي جونغ صوب"، بما في ذلك السفينة التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، والتي ترفع علم الشمس المشرقة، الذي يرمز إلى فترة الاستعمار الياباني لعدة دول آسيوية من بينها كوريا.ومن المقرر أن تغادر السفينة العسكرية اليابانية مع بعض السفن العسكرية الأمريكية والأسترالية ميناء بوسان الكوري اليوم للعودة إلى بلادها.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن سوء الأحوال الجوية أسفر عن تخفيض مستوى التدريبات البحرية متعددة الجنسيات "إيسترن إنديفور23" والتي كان من المقرر إجراؤها غدا، وأضافت أنه سيتم إجراء التدريبات فقط على إرساء السفن وقوات حرس السواحل الكورية في ميناء جيجو للأغراض المدنية والعسكرية.ونتيجة لذلك تم إلغاء عملية مراقبة التدريبات والتفقدات البحرية المقررة، بما في ذلك تقديم يقدم تحية عسكرية طاقم السفينة العسكرية اليابانية إلى وزير الدفاع الكوري وهم يمرون أمام سفينة "مارادو" للسلاح البحري الكوري.وكانت السفينة اليابانية قد وصلت إلى قاعدة العمليات البحرية في بوسان أمس الاثنين من أجل المشاركة في التدريبات البحرية وهي تحمل علم الشمس المشرقة، وهو ما أثار جدلا داخل كوريا.