النيابة تسعى لاعتقال نائبيْن برلمانيين

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وجه نائبان برلمانيان مستقلان متورطان في فضيحة رشوة مرتبطة بانتخابات الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في عام 2021، انتقادات إلى النيابة العامة بعد أن أرسلت إلى البرلمان أمس الثلاثاء طلبا للحصول على الموافقة على اعتقالهما.وفي منشور على فيسبوك، قال النائب "يون كوان سوك" إن طلب إصدار مذكرة توقيف في حق نائب برلماني حالي لا يشكل خطرا في الهروب، لا يمكن اعتباره سوى طلب بدوافع سياسية، مشيرا إلى أن طلب الاعتقال قد تم بعد يومين فقط من استجوابه. وتعهد النائب "يون" بإثبات براءته ومحاربة التحقيقات غير العادلة التي تهدف إلى تضييق الخناق على المعارضة السياسية.كما أصدر النائب "لي سونغ مان" بيانا أصر فيه على أن وكلاء النيابة ليسوا مهتمين بمعرفة الحقيقة، لكنهم عازمون على إحراجه وإحراج معسكر المعارضة. وقال إنهم يسيئون استخدام السلطة القضائية ويعطلون النظام الدستوري، وتعهد ببذل جهود لدعم العدالة القضائية ومنع تراجع الديمقراطية. يذكر أن النائبين "يون" ولي" كانا قد تركا الحزب الديمقراطي بعد ظهور مزاعم ضدهما بالتورط في توزيع مظاريف نقدية للمساعدة على انتخاب "سونغ يونغ كيل" لرئاسة الحزب في التصويت الذي أجري في عام 2021.