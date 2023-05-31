الرئيس يوافق على إقالة رئيس هيئة مراقبة البث

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وافق الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس الثلاثاء على اقتراح بإقالة "هان سانغ هيوك" رئيس لجنة الاتصالات الكورية، وفقا لبيان صحفي صادر عن المكتب الرئاسي.واتخذ الرئيس يون هذا القرار بعد مراجعة تقرير صادر عن جلسة استماع وخطاب رأي أرسلته وزارة إدارة شؤون الموظفين الأسبوع الماضي، حيث تم توجيه اتهام إلى "هان" بشأن مزاعم حول التلاعب بالنتائج في مراجعة تجديد ترخيص البث لقناة "جوسون تي في"، وهي قناة كابل تلفزيونية ذات ميول يمينية، في عام 2020.ومنذ ذلك الحين، استمرت إجراءات الفصل بناء على تقييم مفاده أن رئيس هيئة مراقبة البث قد انتهك القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون المسؤولين العموميين.وكان قد تم تعيين "هان" في ظل إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين"، وتنتهي ولايته في أواخر يوليو القادم.