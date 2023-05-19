القمر الاصطناعي الكوري الشمالي يتحطم في البحر في أثناء الإطلاق

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إنه تم إطلاق القمر الاصطناعي للاستطلاع العسكري "ماللي كيونغ 1" في الساعة السادسة و27 دقيقة من صباح اليوم على متن الصاروخ "تشولليما 1"، من محطة "صو هيه" للأقمار الاصطناعية في منطقة "تشول سان" بمقاطعة شمال "بيونغ آن".وأضاف التقرير أن الصاروخ "تشولليما 1" تحطم في البحر الغربي بعد وقت قليل من الإطلاق بسبب تعرض محرك المرحلة الثانية فيه لتعطل فني.وأوضح المتحدث باسم وكالة الفضاء الوطنية في كوريا الشمالية أن العلماء والفنيين والخبراء يجرون عمليات تحقق حاليا بشأن المشاكل التي تسببت في تعطل الصاروخ، على أن يتم إجراء عملية الإطلاق الثاني في أسرع وقت ممكن.وكانت كورياالشمالية قد أبلغت اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي في الفترة بين 31 مايو و11 يونيو، على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عليها أي إطلاق صاروخي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.