هيئة الأركان المشتركة توضح تفاصيل الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنه مركبة إطلاق فضائية باتجاه الجنوب صباح اليوم الأربعاء. وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة "تونغ تشانغ ري" في مقاطعة شمال "بيونغ آن" على الساحل الغربي في كوريا الشمالية، في الساعة 6:29 صباحا، وقد حلقت القذيفة فوق المياه في أقصى غرب جزيرة "بينغ نيونغ" في كوريا الجنوبية في البحر الأصفر. وقال مصدر عسكري إن القذيفة اختفت من الرادار قبل أن تصل إلى منطقة قالت كوريا الشمالية إنها سوف تتأثر بعملية الإطلاق، مما أثار تكهنات باحتمال انفجارها في الجو أو سقوطها في البحر. ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك نوع المقذوف ومداه. وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه في الوقت الذي رفعت فيه من مستوى الانتباه، فإن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضعية الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق أن الإطلاق سيحدث فيما بين 31 مايو و11 يونيو، قبل أن يصدر مسؤول عسكري رفيع المستوى في النظام الكوري الشمالي إعلانا رسميا أمس الثلاثاء قال فيه إن بيونغ يانغ سوف تطلق أول أقمارها الاصطناعية للتجسس العسكري خلال شهر يونيو القادم. وقد أطلقت كوريا الشمالية سابقا ما أسمته مركبة إطلاق فضائية يوم 7 فبراير من عام 2016. ويعد هذا هو الإطلاق الصاروخي العاشر من قبل كوريا الشمالية هذا العام، وجاء بعد حوالي 40 يوما من إطلاقها صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هوا صونغ 18" يوم 13 أبريل.