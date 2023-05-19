واشنطن تدين إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية

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أدانت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وحثت بيونغ يانغ على وقف استفزازاتها.وقال "آدم هوجي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان أصدره اليوم إن إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويتسبب في تصاعد حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأوضاع الأمنية في المنطقة.وأكد المتحدث الأمريكي "هوجي" أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي باستخدام تكنولوجيا ذات صلة مباشرة مع برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية.وأضاف أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ومسؤولي مجلس الأمن القومي يقيّمون الوضع بالتعاون الوثيق مع الحلفاء والشركاء، ودعا جميع دول العالم إلى الانضمام إلى صفوف الإدانة بشأن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الاصطناعي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.كما دعا بيونغ يانغ إلى التوقف فورا عن استفزازاتها والعودة إلى الحوار، مشيرا إلى أن باب الدبلوماسية لم يغلق بعد.وأضاف أن الولايات المتحدة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لضمان الدفاع عن أمن حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان.