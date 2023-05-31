اليابان تصدر إنذارا موجزا بعد الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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قامت السلطات اليابانية بتفعيل نظام التحذير الصاروخي لسكان منطقة "أوكيناوا" لفترة وجيزة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما تدعي أنه مركبة إطلاق فضائية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إن الحكومة اليابانية أصدرت تحذيرا في تلك المنطقة في حوالي الساعة 6:30 صباحا حول الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي، ونصحت السكان هناك بالاحتماء في أماكن داخلية أو تحت الأرض.وبعد ذلك، ألغت السلطات اليابانية حالة التأهب بعد حوالي 30 دقيقة، قائلة إنه من غير المرجح أن تتأثر البلاد بالصاروخ الكروي الشمالي، ثم قالت قوات حرس السواحل اليابانية بعد ذلك بوقت قصير إن الصاروخ، الذي يُفترض أنه صاروخ باليستي، يبدو أنه قد سقط بالفعل.وقال رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إنه يبدو أن كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا وأنه يتم حاليا إجراء تحليل مفصل لعملية الإطلاق.وعقد كيشيدا اجتماعا لمجلس الأمن القومي الياباني حوالي الساعة 8 صباحا لمناقشة الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي.