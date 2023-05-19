فريق الخبراء الكوري يكشف عن نتائج زيارته التفقدية لمحطة فوكوشيما النووية

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كشف فريق الخبراء الكوري الذي قام بزيارة تفقدية لمحطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية لمدة 6 أيام عن نتائج عمليات التفتيش التي أجراها هناك.وقال الفريق إنه أجرى تفتيشا ميدانيا في منشآت المحطة ذات الصلة بتصريف المياه المشعة، بما في ذلك الجهاز الخاص بإزالة النويدات المشعة.وأضاف أنه حصل على بيانات تتعلق بكثافة الإشعاع في المياه الملوثة قبل وبعد خضوعها لإزالة النويدات المشعة للتأكد من إداء الجهاز.وسوف يتأكد الفريق الكوري من أداء الجهاز من خلال البيانات التي حصل عليها من اليابان، ونتائج تحليلات عينات المياه الملوثة، والتي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكان الجانب الياباني قد قدم شرحا للفريق الكوري حول خطته لتحليل عينات المياه قبل وبعد تصريف المياه التي تحتوي على مادة التريتيوم في البحر.وقال "يو كوك هي" رئيس الفريق الكوري المكون من 21 عضوا إنه من خلال زيارة الوفد تم التأكد من تركيب المنشآت الرئيسية في مواقعها حسب التصميم.