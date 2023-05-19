المخابرات تقول إن الزعيم الكوري الشمالي يعاني من اضطرابات خطيرة في النوم

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قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يعاني من اضطرابات نوم خطيرة، وقدرت وزنه بأكثر من 140 كيلوغراما حاليا.وقال النائبان "يو سانغ بوم" و"يون كون يونغ"، وهما عضوان في لجنة المخابرات البرلمانية، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن مدير جهاز المخابرات الوطنية "كيم كيو هيون" كشف عن ذلك التقييم خلال جلسة إحاطة للجنة.ووفقا لـ"يو"، يُفترض أن الزعيم الكوري الشمالي المنعزل يعاني من اضطرابات خطيرة في النوم، نظرا لأن السلطات الكورية الشمالية ظلت خلال شهر أبريل الماضي تجمع أحدث المعلومات في الخارج عن علاج للأرق من أجل علاج مسؤول رفيع المستوى.وأضاف النائب أن وكالة المخابرات الوطنية تعتقد أن "كيم" يزن أكثر من 140 كيلوجراما بناء على نتائج تحليل بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأشارت الوكالة أيضا إلى أنه عندما ظهر علنا في 16 مايو، ظهرت على "كيم" علامات تعب واضحة، بما في ذلك هالات سوداء تحت عينيه.وقالت الوكالة أيضا إنه تم رصد ندوب وخدوش باستمرار في يدي "كيم" وذراعيه بسبب الحك، نتيجة لالتهاب الجلد الناجم عن الحساسية أو الإجهاد على ما يبدو.