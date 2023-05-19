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الاتحاد الكوري لنقابات العمال ينظم مسيرات ضخمة في وسط مدينة سيول

Write: 2023-06-01 10:01:07Update: 2023-06-01 10:04:02

الاتحاد الكوري لنقابات العمال ينظم مسيرات ضخمة في وسط مدينة سيول

Photo : YONHAP News

نظم الاتحاد الكوري لنقابات العمال مسيرات حاشدة في أجزاء مختلفة من وسط مدينة سيول أمس الأربعاء.
ولم تحدث مصادمات مع الشرطة خلال تلك المسيرات، حيث حذر مفوض الشرطة الوطنية "يون هي كيون" في وقت سابق من احتمال استخدام رشاشات الفلفل ردا على أي أعمال غير قانونية تقع خلال المظاهرات.
وفي الساعة 2 بعد الظهر تقريبا، تجمع حوالي 5 آلاف متظاهر بالقرب من المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان"، وطالبوا الرئيس "يون صوك يول" بالتنحي عن منصبه، كما نعوا عضو النقابة "يانغ هي دونغ"، الذي انتحر بإضرام النار في نفسه في الأول من مايو.
وتجمع 5 آلاف عضو آخر أمام وزارة العمل، وحوالي 2500 عضو أمام مقر هيئة الشرطة للاحتجاج على ما يسمونه "سياسات الحكومة المناهضة للعمال وحملات الشرطة القمعية".
واحتشد جميع المتظاهرين بالقرب من طريق "سيجونغ" السريع في الساعة 4:20 مساء تقريبا، حيث نظموا مظاهرة واسعة النطاق.
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