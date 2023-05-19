المنظمة البحرية الدولية تدين إطلاق الصواريخ بواسطة كوريا الشمالية

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أدانت المنظمة البحرية الدولية رسميا الإطلاقات الصاروخية الكورية الشمالية.وأصدرت لجنة السلامة البحرية التابعة للأمم المتحدة قرارا في جلسة عقدتها في مقرها في لندن أمس الأربعاء يدين "بشدة" تجارب الصواريخ "التي تهدد بصورة خطيرة سلامة البحارة وعمليات الشحن الدولي".وقال القرار أيضا إن إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وندد بذلك الإطلاق دون التقيد باللوائح الخاصة بالإخطار.ودعت اللجنة بيونغ يانغ إلى "وقف إطلاق الصواريخ الباليستية غير القانونية وغير المعلن عنها عبر ممرات الشحن الدولية".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتبنى فيها المنظمة البحرية الدولية مثل هذا القرار، وذلك بعد أن فشلت عملية إطلاق قمر اصطناعي كوري شمالي أمس الأربعاء.ومن جانبها، رفضت كوريا الشمالية هذا القرار ووصفته بأنه "محاولة تخريبية لعزلها سياسيا وقمعها، بتدبير من الولايات المتحدة".