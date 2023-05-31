كوريا تبدأ من اليوم في التعامل مع كورونا كوباء مستوطن

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تم رفع الحجر الصحي الإلزامي لمدة 7 أيام على المرضى بفيروس كورونا وإلزامية ارتداء الكمامات في الصيدليات والعيادات اعتبارا من اليوم الخميس الأول من يونيو، كما تم تخفيض مستوى الأزمة الوطنية لفيروس كورونا إلى مستوى "انتباه" من أعلى مستوى وهو "خطر"، اعتبارا من الساعة 12 من صباح اليوم الخميس، بعد 3 أعوام و4 أشهر من إعلان كوريا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 20 يناير 2020.ومع الانتقال إلى وضع "الوباء المستوطن"، تم تقليل فترة العزل المطلوبة للمصابين بكورونا إلى توصية مدتها 5 أيام فقط، كما تم أيضا رفع معظم اللوائح المتعلقة بارتداء الكمامات، باستثناء دور رعاية المسنين ومستشفيات المرضى الداخليين، ولم يعد يوصى بإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل للقادمين من الخارج.وبالنظر إلى استمرار المخاوف من العدوى، ستواصل الحكومة تقديم لقاحات كورونا المجانية والعلاجات المجانية للأمراض المعدية.