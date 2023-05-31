شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تؤكد نجاح إطلاق القمر الاصطناعي قريبا

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قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إن كوريا الشمالية ستنجح في وضع قمر اصطناعي للتجسس في مداره قريبا، وانتقدت الولايات المتحدة لإدانتها إطلاق المركبة الفضائية أمس الأربعاء.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس، أعربت "كيم يو جونغ" عن يقينها بأن كوريا الشمالية ستنجح في نشر قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في الفضاء، وستبدأ عملياته في المستقبل القريب.وأدلت "كيم" بهذه التصريحات مستنكرة انتقادات الولايات المتحدة لإطلاق كوريا الشمالية ما تزعم أنه مركبة إطلاق فضائية.وقالت "كيم" إن الولايات المتحدة تُظهر عداء صريحا ضد كوريا الشمالية بشأن الإطلاق، الذي يقع ضمن حق كوريا الشمالية في الدفاع عن نفسها، ووصفت الإدانة الواسعة من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى بأنها "نفاق"، لأن تلك الدول أطلقت بالفعل "آلاف الأقمار الاصطناعية".وجاءت هذه التصريحات بعد فشل كوريا الشمالية في إطلاق قمر اصطناعي أمس الأربعاء.