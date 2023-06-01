الرئيس يون يدعو لتحسين العلاقات بين كوريا واليابان بالأفعال وليس بالأقوال

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التقى الرئيس "يون صوك يول" برئيس الوزراء الياباني السابق "يوشيهيدي سوغا" أمس الأربعاء، حيث دعا إلى تحسين العلاقات الثنائية من خلال الأعمال وليس الأقوال.والتقى الرئيس يون برئيس الوزراء الياباني السابق في المكتب الرئاسي في "يونغ سان" خلال زيارة "سوغا" إلى كوريا الجنوبية بصفته الرئيس الجديد لاتحاد البرلمانيين الياباني-الكوري.ووفقا للمتحدث الرئاسي "لي دو وان"، شدد الرئيس على أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وقال إن المساهمة في السلام والازدهار العالميين من خلال التعاون الأمني والاقتصادي يتوافق مع اتجاه تاريخ العالم.ومن جانبه أشار "سوغا" إلى أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بحجة إطلاق قمر اصطناعي أمس الأربعاء يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتعاون الأمني بين كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة.وقال الرئيس "يون" إن الاستعادة الكاملة للعلاقات الثنائية بين سيول وطوكيو قد تحققت من خلال مؤتمرات القمة الثلاث بين كوريا الجنوبية واليابان في الشهرين الماضيين، ويجب أن يستجيب البلدان معا لأجندة المجتمع الدولي المتنوعة كدول ذات قيم ومصالح مشتركة.كما دعا "يون" إلى التعاون لضمان شعور شعبيْ البلدين بفوائد تحسين العلاقات الثنائية من خلال الأعمال وليس مجرد الأقوال.