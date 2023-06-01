الولايات المتحدة تحمّل كيم جونغ أون مسؤولية الإطلاقات الصاروخية

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة "كيم جونغ أون"، بغض النظر عن نجاح أو فشل الإطلاقات الصاروخية الكورية الشمالية.وأدلى "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، عندما سئل عن سبب فشل إطلاق كوريا الشمالية لما تدعي أنه قمر اصطناعي للتجسس في وقت سابق من يوم أمس.وقلل "كيربي" من أهمية الحديث عن سبب الفشل، وشدد على أن الأهم هو التركيز على المعرفة التي يكتسبها العلماء والمهندسون في كوريا الشمالية مع كل عملية إطلاق، حيث إن ذلك يسهل تطوير القدرات العسكرية التي تشكل تهديدا مباشرا لشبه الجزيرة الكورية وللمنطقة بأسرها.وقال "كيربي" إن ذلك التطوير هو السبب في استمرار الولايات المتحدة في العمل مع الحلفاء والشركاء لتحميل النظام الكوري الشمالي المسؤولية، مؤكدا على أن الولايات المتحدة ستسعى لضمان أن تكون القدرات العسكرية المناسبة في المنطقة، بما في ذلك التدريب والاستعدادات، جاهزة للتعامل مع تلك التهديدات.