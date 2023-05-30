الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد على دقة قياسات اليابان لمياه فوكوشيما

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أيدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دقة وإحكام القياسات التي قامت بها الشركة المشغلة لمحطة "فوكوشيما" للطاقة النووية اليابانية المعطلة، للمياه المعالجة التي سيتم تصريفها في البحر.وقدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا التقييم في أحدث تقرير لها أمس الأربعاء بعد مقارنة تحليلات لعينات متطابقة أجرتها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" ومختبرات تابعة لجهات خارجية، وقالت إنه لم يتم الكشف عن أي نيوكليدات مشعة إضافية بمستويات كبيرة.وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة إن شركة "تيبكو" أظهرت مستوى عاليا من الدقة في قياساتها وكفاءتها الفنية، وأكدت أن إجراءات جمع العينات تتبع المعايير المنهجية المناسبة المطلوبة للحصول على عينات تمثيلية.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العينات المأخوذة من أجل التقرير حُللت من قبل شركة "تيبكو" بالإضافة إلى ثلاثة مختبرات تابعة للوكالة، ومنشآت تابعة لأطراف ثالثة في فرنسا وكوريا الجنوبية وسويسرا والولايات المتحدة.وتخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار تقرير نهائي في هذا الشأن قبل بدء اليابان عملية تصريف المياه.