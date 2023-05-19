إمارة الشارقة تشارك في معرض سيول الدولي للكتاب كضيف الشرف

Photo : YONHAP News

ستشارك إمارة الشارقة التي تعتبر من أهم المدن الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في الدورة الـ65 لمعرض سيول الدولي للكتاب، التي ستقام في الفترة من الـ14 وحتى الـ18 من شهر يونيو الجاري في مجمع كويكس للمعارض في منطقة كانغ نام جنوب العاصمة سيول.وفي هذا السياق، سيزور كوريا وفد إماراتي مكون من مسؤولين من هيئة الشارقة للكتاب و13 مؤسسة ثقافية بارزة و11 كاتبا وعدد من الناشرين، للمشاركة في المعرض، حيث يلتقي الوفد الإماراتي بالقراء في كوريا من خلال عدد من البرامج المختارة بدقة التي تقدم الإمارات والثقافة والأدب في المنطقة العربية.كما سيتم من خلال مشاركة الوفد الإماراتي في معرض سيول للكتاب تفعيل التبادلات بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الفنون والثقافة والأدب والنشر.وقال الشيخ "فاهم القاسمي" رئيس الوفد الإماراتي إن الشارقة ظلت تبذل جهودا لبناء علاقات أوثق مع كوريا، وأن المشاركة في معرض سيول للكتاب ستقدم ثقافة الإمارات والثقافة العربية للزوار الكوريين.تجدر الإشارة إلى أن مدينة الشارقة اختيرت كعاصمة ثقافية للعالم العربي بواسطة منظمة اليونسكو في عام 1998، كما اختيرت كعاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2014، ثم عاصمة للكتاب عالميا في عامي 2019 و2020، وقد ظلت تقيم معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي كان أكبر معارض الكتب حجما على مستوى العالم في عامي 2021 و2022 على التوالي، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يعتبر من أكبر المهرجانات العربية الهادفة إلى تعزيز الابتكار وعادة القراءة والتفكير المبتكر لدى الأطفال.