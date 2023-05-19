إنقاذ بحار كوري بعد 24 ساعة من سقوطه في مياه الخليج العربي

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تم إنقاذ بحار كوري سقط في مياه الخليج العربي من سفينة كانت تمر أمام السواحل القطرية، وذلك بعد مرور 24 ساعة من سقوطه.وأوضحت وزارة الداخلية القطرية والسفارة الكورية في الدوحة أمس أن بحارا كوريا في العشرينيات من العمر قد سقط في البحر من سفينة تجارية كانت تمر بالقرب من مدينة الدوحة على الخليج العربي ليلة الـ23 من شهر مايو الماضي.وأجرت السلطات القطرية عمليات بحث عنه في تلك المنطقة باستخدام القوات الجوية والبحرية وقوات حرس السواحل، وتمكنت من إنقاذه في اليوم التالي، حيث ظل ينتظر الإنقاذ لمدة 24 ساعة وهو يمسك بمادة طافية فوق سطح الماء.وأوضحت وزارة الداخلية القطرية أنها أجرت عمليات بحث موسعة باستخدام مروحيات وسفن عسكرية، وقد نقلت البحار الكوري مباشرة إلى مستشفى حمد في الدوحة لتلقي الإسعافات الأولية.ومن المقرر أن يعود البحار الكوري إلى سيول قريبا بعدما تلقى العلاج لمدة يومين في المستشفى.وقالت السفارة الكورية لدى الدوحة إنها عبرت عن امتنانها للحكومة القطرية لقيامها بعمليات بحث سريعة وفعالة أسفرت عن إنقاذ المواطن الكوري.