سيول تحلل أسباب اعتراف بيونغ يانغ المبكر بفشلها في إطلاق القمر الاصطناعي

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية اعترفت مبكرا نسبيا بفشلها أمس في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس، تحسبا للإعلان المتوقع من قبل المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية في هذا الشأن.جاء ذلك في تقرير قدمته وزارة الدفاع إلى البرلمان صباح اليوم، حيث أوضحت أن بيونغ يانغ اعترفت بفشلها مبكرا في إطلاق القمر الاصطناعي نظرا لتوقعها أن تظهر حقيقة ذلك الفشل بواسطة تحليل المعلومات ذات الصلة من قبل سلطات المخابرات في كل من سيول وواشنطن.ويذكر أن كوريا الشمالية كانت قد فشلت أيضا في إطلاق القمر الاصطناعي "كانغ ميونغ صونغ" رقم 1 في شهر أبريل من عام 2012، واعترفت بفشل الإطلاق بعد مرور حوالي 5 ساعات فقط.وأضافت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية قررت تنفيذ عملية الإطلاق في إطار دعائي لإتمام مهمة تطوير أسلحة استراتيجية وتأمين القدرة على المراقبة والاستطلاع، ضمن الإنجازات العسكرية الرئيسية قبل انعقاد الاجتماع العام الثامن لحزب العمل الحاكم هذا الشهر.وتضمن تقرير وزارة الدفاع خريطة تُظهر المكان الذي تم فيه العثور على بعض حطام القمر الاصطناعي الكوري الشمالي بالقرب من منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري الجنوبي.