تنظيم احتفال مفتوح بمناسبة يوم القوات المسلحة لأول مرة منذ 10 أعوام

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إعادة إحياء الاحتفال الذي يتضمن عرضا عسكريا مفتوحا، بمناسبة يوم القوات المسلحة، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام.وصرحت وزارة الدفاع اليوم بأنها ستنظم يوم 26 سبتمبر القادم فعالية خاصة بيوم القوات المسلحة، احتفالا بالذكرى الـ75 على تأسيسها، والذكرى السبعين على إقامة التحالف الكوري الأمريكي.وأوضحت الوزارة أن الحفل سيُقام مبكرا عن موعد يوم القوات المسلحة الذي يصادف الأول من أكتوبر، لأن ذلك اليوم سيكون في فترة إجازة عيد الحصاد "تشو سوك" هذا العام.وأضافت أنه سيُقام حفل تذكاري خاص في مطار سيول في منطقة "سونغ نام" صباح يوم 26 سبتمبر، ثم عرض عسكري مفتوح في الشارع في المنطقة الممتدة من بوابة "سونغ نيه مون" وحتى ميدان "كوانغ هوا مون"، بمشاركة عدد من طلاب الكليات العسكرية.تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم هذا العرض العسكري في الشارع احتفالا بيوم القوات المسلحة منذ 10 سنوات، حيث أقيم آخر عرض من هذا النوع في عام 2013.وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد ظلت تنظم عروضا عسكرية في الشارع باستخدام القوات والمعدات العسكرية احتفالا بيوم القوات المسلحة مرة كل 5 سنوات منذ عام 1998، لكنها أقامت في عام 2018 حفلا بمناسبة الذكرى السبعين، وذلك على شكل مهرجان دون إقامة عرض عسكري، بالتوازي مع تحسن العلاقات بين الكوريتين في ذلك الوقت.وقال فريق التخطيط لفعاليات يوم القوات المسلحة إن العرض العسكري لهذا العام سيظهر الصورة الأصلية للجيش في الدفاع عن الحرية والسلام ، ومهرجانا للاحتفال مع الشعب في في نفس الوقت.