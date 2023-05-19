كوريا تطور نسخة محلية من مركز للتكنولوجيا الحيوية على غرار مجموعة بوسطن

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تخطط حكومة كوريا الجنوبية لعقد مشاركات مع شركات ومعاهد وجامعات رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية من جميع أنحاء العالم لإنشاء مركز ابتكاري للتكنولوجيا الحيوية.وفي هذا السياق، أطلقت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم الخميس مشروعا لإنشاء نسخة محلية من "مجموعة بوسطن"، الموجودة في ولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، والتي تربط شركات ومعاهد الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمية بمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا "إم آي تي"، وجامعة "هارفارد"، والشركات الناشئة.وقدمت الوزارة تفاصيل ما يسمى بـ"مشروع بوسطن-كوريا" في إحاطة للرئيس "يون صوك يول" خلال اجتماع استراتيجي حول التجمعات العالمية للصناعات عالية التقنية.وسوف يسعى المشروع إلى تطوير تكنولوجيا رقمية وبيولوجية مبتكرة، وتعزيز المواهب الرئيسية، من خلال مشروعات بحثية مشتركة بين المؤسسات الكورية الرائدة ونظيرتها في "بوسطن".وتخطط الحكومة الكورية أيضا لاتخاذ برنامج العلوم والتكنولوجيا الصحية بجامعة "هارفارد" ومعهد "إم آي تي" أساسا مرجعيا، من أجل رعاية المتخصصين الذين يتمتعون بفهم عميق لعلوم الطب الحيوي وكذلك التكنولوجيا الرقمية، من خلال برامج تعليمية متعددة التخصصات.