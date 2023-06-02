الرئيس يون يشارك في قمة حلف الناتو في ليتوانيا الشهر القادم

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من المقرر أن يشارك قادة 4 دول في آسيا والمحيط الهادئ، بمن فيهم الرئيس الكوري "يون صوك يول"، في قمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" التي ستُعقد في مدينة "فيلنيوس" عاصمة ليتوانيا في شهر يوليو القادم.وقال أمين عام حلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في العاصمة النرويجية "أوسلو" حول نتائج اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، إن أربعا من دول آسيا والمحيط الهادئ، وهي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزلندا، ستشارك في قمة الناتو المرتقبة.وسوف تكون هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الرئيس الكوري "يون" في قمة للناتو منذ أن شارك في القمة التي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد في العام الماضي.وأكد "ستولتنبرغ" على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرا إلى أن الأمن لم يعد قضية إقليمية بل أصبح قضية عالمية، كما أدان إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ فضائي قائلا إن ذلك يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.