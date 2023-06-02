ظهور علامات تحسن في الصادرات الكورية

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قال وزير المالية "تشو كيونغ هو" إن هناك علامات تحسن في الصادرات الكورية بعدما ظلت تعاني من ركود.وأضاف الوزير "تشو" في اجتماع عقد اليوم الجمعة للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية واللجنة التعاونية للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، أن العلامات الإيجابية التي تشير إلى التحسن في الصادرات الكورية، بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، بعد أن شهدت الصادرات تراجعا بأكثر من 10% في شهر مايو الماضي.وتوقع "تشو" أن يستمر اتجاه التحسن في الصادرات لفترة في المستقبل.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الخميس، شهدت قيمة صادرات كوريا في شهر مايو الماضي انخفاضا بنسبة 15.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا للشهر الثامن على التوالي.وأكد الوزير "تشو" أن صادرات كوريا للصين سجلت أعلى مستوياتها منذ بداية هذا العام، وأن صادرات أشباه الموصلات في مايو شهدت تحسنا مقارنة بالشهر الأسبق، بالرغم من انخفاض أسعارها.وأضاف أن المتوسط اليومي لحجم صادرات السيارات والبطاريات الثانوية الكورية في شهر مايو الماضي قد تجاوز لأول مرة 2.4 مليار دولار منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وقال "تشو" إن الحكومة الكورية ستعزز التعاون مع الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستثمار من أجل المزيد من تدفق الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية، كما ستدعم الاستثمارات الإماراتية من خلال إجراء محادثات اقتصادية رفيعة المستوى، وتنظيم جلسات شرح في الإمارات حول بيئة الاستثمار في كوريا.وكانت الإمارات العربية المتحدة قد كشفت في شهر يناير الماضي عن خطة لاستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية.