كوريا الجنوبية تجري مشاورات لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تتشاور مع الدول المعنية بشأن فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، بعد إطلاقها الصاروخي أول من أمس الأربعاء.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول للصحفيين أمس الخميس بأن الحكومة تعتقد أن هناك حاجة لرد صارم وموحد من قبل مجلس الأمن الدولي على انتهاكات كوريا الشمالية المتكررة لقراراته. وتسعى سيول لبذل جهود لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في القريب العاجل.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية "إيم سو سوك" للصحفيين بأن الإطلاق الصاروخي الأخير، بغض النظر عن نجاحه أو فشله، يعد انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن واستفزازا خطيرا يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها.وقال إن سيول تأسف لأن بيونغ يانغ تهدد بتنفيذ عملية إطلاق أخرى في الأيام القادمة متجاهلة مخاوف وتحذيرات المجتمع الدولي، ودعا الدولة المنعزلة إلى احترام واجباتها الدولية وإلغاء خططها لإطلاق آخر.