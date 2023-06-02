رئيس الوزراء الكوري يؤكد السعي لإقامة علاقات ناضجة مع الصين

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" إن سيول ستبني علاقات ناضجة مع الصين على أساس الاحترام المتبادل وبما يدعم القواعد واللوائح الدولية.وصرح "هان" بذلك أمس الخميس خلال خطاب رئيسي ألقاه في منتدى "جيجو" الثامن عشر للسلام والازدهار، حيث وصف الصين بأنها الجار الوثيق لكوريا الجنوبية.وقال "هان" إن الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي الشريك الرئيسي لكوريا الجنوبية من حيث السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك في السياسة والاقتصاد والثقافة.كما أشار رئيس الوزراء إلى استراتيجية كوريا في المحيطين الهندي والهادئ في المنتدى، قائلا إن تلك المنطقة هي بوضوح مركز المنافسة الجيوسياسية في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تمثل 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتضم 65% من سكان العالم.وقال "هان" إن التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والازدهار في منطقين المحيطين الهندي والهادئ، وأكد أن سيول ستسعى لقمع استفزازات كوريا الشمالية وإقناعها بالتخلي عن أسلحتها النووية على أساس التعاون مع واشنطن وطوكيو، وكذلك من خلال التضامن مع المجتمع الدولي.