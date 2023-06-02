كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على مجموعة قرصنة كورية شمالية

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فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب على مجموعة قرصنة كورية شمالية تعرف باسم "كيمسوكي"، بعد فشل إطلاق القمر الاصطناعي الكوري الشمالي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأعلنت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة عن فرض العقوبات على مجموعة القرصنة، التي من المعروف أنها شاركت في الحصول على تقنيات متطورة للأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء من جميع أنحاء العالم، مما ساهم في مشروع تطوير الأقمار الاصطناعية في كوريا الشمالية.وتعد العقوبات الأخيرة هي الثامنة التي تفرضها كوريا الجنوبية من جانب واحد ضد كوريا الشمالية منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول"، وبعد يومين من فشل بيونغ يانغ في إطلاق ما زعمت أنه مركبة إطلاق فضائية، بهدف وضع أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في مدار فضائي.ومن ناحية أخرى، أصدرت سيول أيضا استشارة أمنية مشتركة مع الولايات المتحدة لتحذير المجتمع الدولي من الأنشطة غير القانونية لمجموعة القرصنة.ووفقا الوزارة، فإن "كيمسوكي"، وهي وحدة تابعة للمكتب العام للاستطلاعات في كوريا الشمالية، متهمة بجمع معلومات استخبارية من أفراد ومؤسسات في مجالات الدبلوماسية والأمن والدفاع الوطني، وتسليمها إلى النظام الكوري الشمالي.وقالت الوزارة إن معظم هجمات "كيمسوكي" تتم من خلال رسائل البريد الإلكتروني فيما يعرف بأسلوب "التحايل بالرمح"، وحثت المستخدمين على تعلم كيفية تمييز رسائل البريد الإلكتروني الضارة بأنفسهم واتباع الاحتياطات عند تلقي رسائل مشبوهة.