واشنطن تدعو مجلس الأمن لبحث الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع اليوم الجمعة، لمناقشة محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر اصطناعي أول من أمس.وقال "نيت إيفانز" المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في تصريحات لوكالة "رويترز" أمس الخميس إن الولايات المتحدة دعت إلى اجتماع مفتوح بشأن الإطلاق الصاروخي، وانضمت إليها ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا.وكانت "لانا نسيبة" سفيرة الإمارات العربية المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن في شهر يونيو، قد صرحت في وقت سابق للصحفيين بأنه تم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن المحاولة الأخيرة لكوريا الشمالية، وسيتم التشاور مع الأعضاء بشأن الجدول الزمني للاجتماع.وقد حاولت كوريا الشمالية إطلاق ما تزعم أنه مركبة إطلاق فضائية يوم الأربعاء لوضع أول قمر اصطناعي للتجسس لها في الفضاء، لكن الإطلاق الصاروخي باء بالفشل، حيث سقطت مركبة التعزيز والحمولة في البحر.ونددت واشنطن بعملية الإطلاق قائلة إن بيونغ يانغ استخدمت تكنولوجيا الصواريخ الباليستية وانتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي وهو ما يهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها.